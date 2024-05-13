Москва, 13 мая, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи первое после кадровых перестановок совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент России Владимир Путин

Глава государства предложил обсудить выстраивание отношений с государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Он отметил, что в новом политическом цикле необходимо уделить этому вопросу ещё больше внимания.

В совещании принял участие новый секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

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Как сообщало ИА Регнум, 12 мая стало известно об освобождении Сергея Шойгу указом президента от должности министра обороны. Владимир Путин назначил его секретарём Совета безопасности.

На новом посту Шойгу будет также заместителем президентской комиссии по военно-промышленному комплексу, потому что он плотно занимается этим вопросом, пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

12 мая Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. По словам Пескова, президент предложил на эту должность гражданского человека, поскольку ведомство должно реагировать на передовые идеи.