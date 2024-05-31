Москва, 31 мая, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Семейная налоговая выплата охватит семьи с двумя и более детьми, в которых есть дети до 18 или до 23 лет. Для получения выплаты дети-студенты должны обучаться очно. Об этом 31 мая сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на коллегии Минтруда.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Принципиально важно, что в составе семьи при назначении семейной налоговой выплаты будут учитываться дети до 18 лет или до 23 лет — студенты, которые обучаются на дневном отделении», — заявил Котяков.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая в Минтруде заявили, что семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, выплаченного в прошлом году, вернут в форме семейной налоговой выплаты. Уплаченный налог пересчитают по ставке 6%, разница вернётся.

Меру поддержки сделают доступной с 2026 года. Предполагается, что она охватит четыре миллиона семей, в которых воспитываются более десяти миллионов детей.

30 мая правительство России одобрило разработанный Минфином проект поправок в налоговую систему, который в том числе предполагает выстраивание прогрессивной шкалы налогообложения. Его направят на рассмотрение в Госдуму. Планируется, что нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года. Согласно проекту, НДФЛ останется на уровне 13% для тех, чей доход не превышает 2,4 млн в год. Граждане, получающие от 2,4 млн до 5 млн рублей в год, в случае принятия поправок, будут отчислять 15% от доходов, при доходе до 20 млн рублей в год — 18%, до 50 млн в год — 20%, а при доходах более 50 млн рублей в год — 22%.

Как следует из представленного проекта, большинство граждан изменения не затронут. Из 64 млн работающих россиян прогрессивное налогообложение коснётся только 2 млн человек (с доходом свыше 2,4 млн руб. в год или 200 тыс. рублей в месяц), или 3,2% работающего населения страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что планируемые налоговые изменения позволят реализовать в России все нацпроекты и социальные программы. Нововведения сделают налоговую систему более сбалансированной.