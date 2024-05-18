Москва, 18 мая, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Отмечается, что в ходе разговора Путин тепло поздравил Токаева с прошедшим днём рождения.

«Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнёрства», — сообщил Кремль.

Кроме того, российский лидер поделился впечатлениями о государственном визите в Китай.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая Токаев в Москве на заседании Высшего совета Евразийского экономического союза поздравил Путина со вступлением в должность президента России. Вместе с тем он выразил признательность российскому лидеру за блестящую организацию саммита ЕАЭС.

Посол Казахстана в Москве Даурен Абаев 4 мая отметил, что встречи Путина и Токаева проходят регулярно. После визита президента России в Казахстан в октябре 2023 года главы государств встречались дважды — в декабре в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани. Он добавил, что Казахстан в 2024 году председательствует в ШОС и ОДКБ, и в рамках этих форматов также будут встречи лидеров. Кроме того, в Уфе пройдёт Форум межрегионального сотрудничества двух стран.