Москва, 8 мая, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего совета ЕАЭС в Москве поздравил российского коллегу Владимира Путина со вступлением в должность главы государства.

akorda.kz

«Пользуясь случаем, хочу также поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации», — сказал Токаев.

Вместе с тем лидер Казахстана выразил признательность Путину за «блестящую» организацию саммита.

Как передавало ИА Регнум, церемония официального вступления Владимира Путина в должность президента состоялась 7 мая, для главы государства она стала пятой.

Президент, выступая с речью на церемонии инаугурации, заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом, но готова его вести только на равных, возможен и разговор по стратегической безопасности.

Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента были приглашены около 2,6 тыс. человек.

8 мая стало известно, что Путина со вступлением в должность президента России поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он пожелал Путину «замечательных успехов» в его ответственной работе на благо государства и народа России.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит президенту РФ Владимиру Путину письмо по случаю прошедшей инаугурации.

Российского лидера также поздравили президент Сирии Башар Асад и президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.