Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
Губернатор Самарской области Азаров объявил об уходе в отставку
Самара, 31 мая, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров 31 мая сообщил, что уходит в отставку. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона.
«Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — сообщил Азаров.
Глава региона отметил, что на сегодняшний день завершён большой этап работы и что удалось достичь основных целей, которые шесть лет назад ставило перед собой руководство региона. Азаров поблагодарил жителей Самарской области, которые трудились и трудятся, защищали и защищают Родину, приближая Победу.
Также губернатор поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное доверие и за внимание к Самарской области, заявив, что без его поддержки регион не смог бы достичь тех результатов, которые сегодня видят жители области. — сотни социальных объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, самый главный объект — Волжский мост с трассой «Обход Тольятти».
Председатель ЦИК Элла Памфилова 31 мая сообщила, что в Самарской области выборы губернатора пройдут 8 сентября — в единый день голосования.
Путин назначил Азарова губернатором Самарской области в сентябре 2017 года — после отставки Николая Меркушкина.
Азаров в 2006–2008 годах занимал пост первого заместителя главы городского округа Самара, где курировал деятельность департаментов финансов, экономического развития, городского хозяйства и экологии, по промышленной политике, предпринимательству и связи. В 2008–2010 годах занимал пост министра природопользования Самарской области. В 2010 году его избрали мэром Самары, а в сентябре 2014 года по инициативе Меркушкина Азарова назначили представителем региона в Совфеде.
Как сообщало ИА Регнум, 30 мая о своей отставке объявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, отметив, что уходит на другую работу.
Правительство России 7 мая 2024 года ушло в отставку после инаугурации президента, 11 мая Путин подписал указ о новой структуре правительства. 15 мая глава государства назначил врио губернатора в пяти российских регионах — Калининградской, Кемеровской, Курской, Тульской областях и Хабаровском крае.