Самара, 25 сентября, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Николай Иванович Меркушкин

Указом президента Меркушкин назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

В этот же день Путин провел встречу с Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.

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Дмитрий Азаров родился в августе 1970 года. Закончил Самарский государственный технический университет и Бузулукский финансово-экономический колледж. В 1995—1998 годах работал заместителем директора по экономике Самарского завода котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов, в 1998—2001 годах был заместителем директора по экономике и подготовке производства завода «Синтезкаучук», далее работал в производственном объединении «Волгапромхим», объединявшем ряд предприятий Самарской области. В 2001—2006 годах занимал должность генерального директора ООО «Средневолжская газовая компания».

В 2006—2008 годах являлся первым заместителем главы городского округа Самара под руководством главы города Виктора Тархова. В городской администрации курировал деятельность департаментов финансов, экономического развития, городского хозяйства и экологии, по промышленной политике, предпринимательству и связи. В 2008—2010 годах занимал пост министра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области.

В 2010 году был избран мэром Самары. В сентябре 2014 года по инициативе губернатора Николая Меркушкина Азаров был назначен представителем Самарской области в Совете Федерации.

Dkortunov Дмитрий Игоревич Азаров

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидатуру Дмитрия Азарова называли в числе возможных кандидатов на пост губернатора Самарской области в случае отставки Меркушкина. Также среди кандидатов на этот пост экспертами назывались депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев, вице-губернатор Дмитрий Овчинников и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

Информация о возможной скорой отставке Меркушкина с поста губернатора вновь появилась после единого дня голосования, состоявшегося 10 сентября. Его называли одним из 10 самых вероятных кандидатов на «вылет».

Ранее эта тема неоднократно поднималась в СМИ, но отставки не происходило. Каждый раз в пресс-службе губернатор предпочитали не комментировать возможную отставку, отмечая только, что «всё штатно, в рабочем режиме».

По мнению политологов, на сегодня в Самарской области создалась накаленная обстановка между местной самарской элитой и Меркушкиным из-за экспансии «мордовского бизнеса» в регион, конфликтов с крупными финансовыми группами, в том числе с Росстехом, а также из-за растущего социального напряжения. В регионе неоднократно проходили митинги против отмены социальных льгот и с требованиями об отставке губернатора.

Николай Меркушкин занимал пост губернатора Самарской области с мая 2012 года. До этого, в 1995—2012 годах, он был главой Мордовии.