Москва, 15 мая, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, главы которых перешли на работу в правительство и администрацию президента. Соответствующие указы опубликовала 15 мая пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Михаил Метцель Президент России Владимир Путин

Руководить Калининградской областью будет Алексей Беспрозванных, Кемеровской областью — Илья Середюк, Курской областью — Алексей Смирнов, Тульской областью — Дмитрий Миляев, Хабаровским краем — Дмитрий Демешин.

Калининградская область

Беспрозванных с 2017 года занимал пост заместителя министра промышленности и торговли. Он является выпускником первого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы — «школы губернаторов», стартовавшей в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

14 мая Путин назначил Антона Алиханова, который с 29 сентября 2017 года был губернатором Калининградской области, министром промышленности и торговли.

Кандидатуру Алиханова на должность главы Минпромторга 12 мая одобрил комитет Госдумы по промышленности и торговле. Через два дня, 14 мая, депутаты Госдумы единогласно поддержали его кандидатуру.

Кемеровская область

Середюк с сентября 2022 года занимал должность первого заместителя губернатора Кузбасса — председателя правительства Кемеровской области. До назначения на этот пост он с сентября 2016 года был главой Кемерово. Он проходит обучение на шестом потоке «школы губернаторов» на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Ранее Кузбасс возглавлял Сергей Цивилёв. Он был губернатором Кемеровской области с 2018 года. 14 мая Госдума утвердила, а президент назначил его на должность министра энергетики.

Курская область

Смирнов занимал пост первого заместителя губернатора Курской области и председателя правительства региона. Координировал и контролировал деятельность находящихся в его ведении министерств экономического развития, транспорта и автомобильных дорог, внутренней и молодёжной политики, имущества, информации и общественных коммуникаций. Он проходит обучение на шестом потоке «школы губернаторов» РАНХиГС.

Ранее губернатором Курской области был Роман Старовойт. Он стал врио главы региона в 2018 года, а в 2019-м его избрали на этот пост. С 2012 по 2018 год он руководил «Росавтодором». 14 мая Госдума утвердила, а президент назначил Старовойта на должность министра транспорта.

Тульская область

Путин 14 мая назначил помощником президента Алексея Дюмина, который с 2016 года занимал пост губернатора Тульской области. Его освободили от должности главы региона. В администрации президента он будет курировать вопросы ВПК, спорта и заниматься Госсоветом.

В этот же день власти Тульской области сообщили о том, что обязанности главы региона будет временно исполнять Миляев, работавший в региональном правительстве с ноября 2022 года.

Хабаровский край

Демешин ранее занимал пост заместителя генпрокурора и начальника управления Генпрокуратуры в ДФО и СФО. Он работал в органах прокуратуры Подмосковья, затем в Ростовской и Калужской областях. С 2014 года работал в Генпрокуратуре, занимался надзором за борьбой с коррупцией, за исполнением законов в оборонной промышленности. В 2019 году его назначили заместителем генерального прокурора. Демешин — выпускник третьего потока «школы губернаторов» РАНХиГС.

Ранее на должность министра спорта Путин предложил кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Госдума 14 мая утвердила его на этот пост.