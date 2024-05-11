Москва, 11 мая, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил новую структуру правительства России. Глава государства подписал указ «о структуре федеральных органов исполнительной власти», сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости /Алексей Дружинин Владимир Путин

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации — руководителя аппарата правительства Российской Федерации», — следует из текста указа.

В пресс-службе уточнили, что в новом указе изменено распределение полномочий между вице-премьерами, в новом составе нет заместителя главы кабинета министров — руководителя Минпромторга.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

СМИ ранее сообщали, что Денис Мантуров сохранит пост вице-премьера, но уйдёт с поста главы Министерства промышленности и торговли. По данным источников, место главы Минпромторга может занять губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

11 мая президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым заявил, что до формирования нового состава правительства никаких сбоев быть не должно.