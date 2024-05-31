Москва, 31 мая, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации для уничтожения морских дронов впервые продемонстрируют на выставке HeliRussia 2024 в Москве. Об этом сообщили организаторы экспозиции.

DBatura Разведывательно-ударный комплекс HUNTER

«На своём стенде компания «Беспилотные Вертолёты» представит разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации, в состав которого входят: два беспилотных вертолёта, наземная станция управления, станция наземного обеспечения полётов и две транспортные платформы. В отличие от предшествующей версии, обновлённый комплекс предназначен для поиска и уничтожения морских дронов», — отмечалось в сообщении.

Международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia состоится в Москве с 10 по 12 июня. Для участия в мероприятии зарегистрировались более 80 компаний, среди них четыре — белорусские.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года на полигоне Московского военного округа представили линейку различных беспилотных летательных аппаратов, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 кг. В Минобороны России добавили, что все представленные беспилотники, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы. Это даёт возможность перейти к серийному выпуску таких дронов в кратчайшие сроки.

16 апреля стало известно, что в России создали новую модель FPV-дрона «Овод-10», которая способна доставлять на передовую провиант и боекомплект для военных в любое время и в наиболее опасные районы. Создатель беспилотника Андрей Иванов отметил, что специалисты разработали несколько модификаций дрона. В их числе вариант с двумя камерами, одна из которых — полноценный тепловизор.