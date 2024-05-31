Казань, 31 мая, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Временные ограничения на приём и отправку рейсов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Росавиации.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«В 08:30 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что за период действия ограничений на работу воздушной гавани на запасной аэродром в Самару перенаправили два самолёта.

Позднее в Росавиации сообщили о снятии ограничений на работу аэропорта Нижнекамска, уточнив, что за это время воздушные суда на запасные аэродромы не перенаправлялись.

Ограничения на приём и отправку рейсов вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 мая стало известно, что следовавшие в Казань самолёты перенаправили на запасной аэродром в Самару. Отмечалось, что с пассажирами работают представители авиакомпаний и воздушной гавани.

Ранее в этот же день в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что на предприятиях в некоторых районах Казани объявили необходимость эвакуации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 31 мая сообщил об отражённой ночью силами ПВО массированной атаке беспилотников. Глава региона позднее рассказал, что на нефтебазе в Темрюкском районе Кубани вспыхнул пожар из-за воздушного удара. МЧС России утром 31 мая сообщило о ликвидации возгорания на нефтебазе на Кубани.