Казань, 31 мая, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Направляющиеся в аэропорт Казани самолёты перенаправили на запасной аэродром в Самару. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба воздушной гавани.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с пассажирами рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.

Утром 31 мая аэропорт Казани временно приостановил работу по указанию органов управления воздушным движением.

Как передавало ИА Регнум, ранее 31 мая в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что на предприятиях в некоторых районах Казани объявили необходимость эвакуации. Отмечалось, что работники предприятий проинструктированы о действиях в такого рода ситуациях.

Ранее в этот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об отражении ночью силами ПВО массированной атаки БПЛА. Позднее он уточнил, что на нефтебазе в Темрюкском районе Кубани вспыхнул пожар из-за воздушного удара украинской армии, в результате чего есть пострадавшие.

МЧС России 31 мая сообщило о ликвидации возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае. В работах по тушению пожара принимали участие 92 человека.