Казань, 31 мая, 2024, 08:19 — ИА Регнум. На предприятиях в некоторых районах Казани объявили необходимость эвакуации. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Егор Алеев/ТАСС

В пресс-службе, сообщение которой процитировало kazan. aif.ru, отметили, что ранее прозвучавшие в городе тревожные сирены на производстве являются общепринятым сигналом «внимание всем», означающим необходимость эвакуации.

«Все сотрудники промышленных предприятий, согласно технике безопасности, проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об отражении ночью силами ПВО массированной атаки дронов. Он уточнил, что в Новороссийске сотрудники специальных служб обследуют территорию после падения сбитых беспилотников.

Позднее Кондратьев написал, что на территории нефтебазы в Темрюкском районе Кубани вспыхнул пожар из-за воздушного удара ВСУ. По его словам, весь персонал базы эвакуировали, есть пострадавшие.

Утром 31 мая МЧС России сообщило о ликвидации возгорания на нефтебазе в Темрюкском районе. В работах по тушению пожара принимали участие 92 человека, а также задействовали 30 единиц техники.