Киев, 15 января, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины не в состоянии сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу. Об этом заявил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «PolitБюро».

Иван Шилов ИА Регнум

«Во-первых, (планирующие) бомбы и снаряды системой ПВО сбить невозможно. <…> То есть они реально не сбиваются», — пояснил он.

Стариков добавил, что количество подобных авиабомб, включая ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000, у России десятки тысяч штук, назвав это оружие «очень серьёзным».

Экс-полковник отметил, что планирующие авиационные бомбы позволяют атаковать, не входя в зону работы вражеской ПВО.

Как передавало ИА Регнум, 13 января британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные уничтожат позиции украинской армии с помощью тяжёлых авиабомб ФАБ-1500, отметив, что это очень мощные бомбы, и с их взрывной силой не может сравниться ни один артиллерийский снаряд.

При этом ФАБ-1500 — это в три раза мощнее, чем 500-килограммовый вариант этой бомбы, который уже использовали против ВСУ, а потому их использование для уничтожения укреплений украинской армии в Донбассе является самой лучшей и быстрой стратегией, подчеркнул Меркурис.

Вместе с тем 9 января бойцы ВСУ рассказали о потерях из-за планирующих авиабомб и беспилотников российских военных. По их словам, Вооружённые силы России начали с марта 2023 года применять планирующие бомбы, несущие по полтонны взрывчатки, для уничтожения подземных бункеров и сбрасывают на украинские позиции по восемь планирующих бомб за час.

Военные ВСУ сравнили эти удары с открывающимися «вратами ада» и пожаловались на российские беспилотники.

ВС России начали применять улучшенные и дополненные вариант авиабомб ФАБ в зоне спецоперации в 2023 году. Как 2 января отметил военный эксперт Максим Тумбарцев, на авиабомбы ФАБ-500, ФАБ-100 и ФАБ-1500 начали устанавливать универсальный модуль планирования и коррекции.