Москва, 22 марта, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» многократно увеличила производство авиационных бомб ФАБ-500. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе корпорации.

РИА Новости

Как отметили в «Ростехе», возможность нарастить выпуск средств поражения дала расконсервация мощностей. Также этому способствовали техническое перевооружение и модернизация производственных линий изготовления артиллерийских и авиационных снарядов с использованием современного высокотехнологичного оборудования.

В компании добавили, что также в два раза выросло производство ФАБ-1500.

«Помимо этого, началось массовое производство трёхтонных авиационных бомб ФАБ-3000», ― говорится в сообщении «Ростеха» в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что в России с февраля 2024 года начали массовое производство трёхтонных авиационных бомб ФАБ-3000, главе Минобороны Сергею Шойгу доложили 21 марта во время проверки выполнения гособоронзаказа, которую он провёл на заводах оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области.

Генерал армии проинспектировал производство авиационных средств поражения, также ему показали цеха по производству артиллерийских и танковых снарядов различного калибра.

Фугасная авиационные бомбы ФАБ используют для поражения крупных объектов, в том числе энергетических и военно-промышленных. В зоне СВО российские военные применяют ФАБ-500, а также ФАБ-1500.

В 2023 году ФАБ-250 оснастили управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Бомба управляется с помощью системы наведения и выдвижных крыльев, помогающих планировать к цели.

Этот модуль позволяет высокоточно поражать заданные цели без вхождения в зону противовоздушной обороны противника — на удалении 100 км. Такие же модули предусмотрели для ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000 (модификация ФАБ-3000-М54).

На Западе российские планирующие авиабомбы назвали грозным оружием. Французский полковник Винсент Арбаретьер признал, что управляемая авиабомба малозаметна, украинские системы ПВО практически не видят её. Он также пояснил, что авиабомбу сложно перехватить и нейтрализовать ещё и потому, что она учитывает наличие у противника средств радиоэлектронной борьбы.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке 3 марта сообщил, что ВС России эффективно применяют тяжёлые авиабомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ. Он признал, что залогом успеха российских военных стало господство в воздухе.

Экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков 15 января признал, что средства противовоздушной обороны ВСУ не способны сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу.