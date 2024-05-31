Хельсинки, 31 мая, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Возможность нанесения ударов Украиной по территории России западным вооружением считает допустимой президент Финляндии Александер Стубб. Соответствующее заявление политик сделал 30 мая в интервью японскому агентству Kyodo.

IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press Президент Финляндии Александер Стубб

По мнению Стубба, до тех пор, пока удары будут наноситься в рамках международного права, никаких проблем возникнуть не может. Также президент Финляндии подчеркнул, что вооружение поставляется Украине западными странами для защиты, поэтому лично он не может «поддержать идею ограничения использования» этого оружия Киевом.

Кроме того, Стубб раскритиковал действия России на Украине и отметил, что страны Запада несут ответственность по поддержке Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал экс-помощник главы минфина США Крейг Робертс, Вашингтон, передавая Киеву дальнобойные ракеты, изначально предполагал возможность нанесения ударов ВСУ по территории России. В ином случае нет смысла передавать стране ракеты дальнего радиуса действия, если нет цели их использовать в дальнейшем.

Робертс таким образом прокомментировал информацию газеты Politico о том, что президент США Джозеф Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но только у границ Харьковской области.

В свою очередь, издание The New York Times (NYT) сообщило, что Пентагон разработает точные рекомендации для Украины о том, куда ВСУ могут наносить удары американским оружием на территории РФ.

При этом представитель Пентагона опроверг смену позиции по применению американского оружия ВСУ. В военном ведомстве заверили, что предоставляемая Киеву военная помощь должна использоваться только на территории Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по территории России. Более того, по его словам, у Киева уже есть возможность наносить удары по российской территории, так как некоторые страны Запада не запрещали ему это делать.

Президент России Владимир Путин отмечал, что представители стран Североатлантического альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт в том, какие могут быть последствия, когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории России.