Москва, 30 мая, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Михаил Богданов 30 мая на встрече с родственниками удерживаемых ХАМАС россиян проинформировал об усилиях дипведомства по их освобождению, говорится в сообщении МИД.

Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Михаил Богданов подробно информировал о настойчивых усилиях российской дипломатии, нацеленных на скорейшее освобождение наших соотечественников», — сказано в сообщении.

Дипломат подчеркнул, что этот исключительно важный гуманитарный вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение и энергично ставится ими в контактах с представителями политического крыла ХАМАС.

«Такая комплексная работа будет продолжена со всеми вовлечёнными сторонами в интересах безусловного и безотлагательного вызволения российских граждан, удерживаемых в качестве заложников в секторе Газа», — добавили в МИД.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее группировка «Сарая аль-Кудс» (террористическая организация, деятельность, которой запрещена в РФ) опубликовала видео с предположительно захваченным в плен россиянином Александром Труфановым. На этих кадрах молодой мужчина говорит на иврите и обещает вскоре показать целому миру правду о судьбе заложников.

На следующий день группировка опубликовала новое видео с этим же заложником, на котором он говорит, что здоров и у него «всё в порядке».

Информацию о похищенном и его родных прокомментировали представители посольства Израиля в России. В диппредставительстве сообщили, что террористы похитили Труфанова вместе с бабушкой, матерью и невестой, которых смогли вернуть в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников. Отца россиянина террористы убили.

30 ноября израильтянка Сапир Коэн, невеста Александра Труфанова, вернулась в Израиль в составе лиц, освобождённых из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщили в канцелярии премьер-министра еврейского государства, сам Труфанов остался в заложниках у радикалов. Коэн освободили вместе с ещё пятью израильтянами.