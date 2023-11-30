Тель-Авив, Израиль, 1 декабря, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Возвращение ещё шестерых заложников, освобождённых из сектора Газа, подтвердила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 30 ноября сказано в сообщении канцелярии.

Иван Шилов ИА Регнум Обмен заложниками в Газе

«Правительство Израиля обнимает шестерых наших граждан, которые сейчас вернулись на территорию Израиля. Уполномоченные должностные лица сообщили семьям, что их близкие вернулись в Израиль», — отмечается в сообщении канцелярии.

Возвращение заложников из сектора Газа подтвердила и пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным военных, освобождённые направились к контрольно-пропускному пункту «Керем-Шалом» на территории Израиля. Здесь заложников встретят сотрудники службы безопасности и проверят личности похищенных.

Общее число освобожденных заложников ХАМАС за семь дней прекращения огня достигло 110 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палестинское движение ХАМАС обвинило власти Израиля в отказе принять тела трёх израильских заложников, якобы погибших в результате бомбардировок сектора Газа.

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС будет действовать ещё один день (30 ноября).

Телеканал Al Jazeera 30 ноября сообщил об освобождении Израилем шестой группы палестинских заключённых. В рамках соглашения с ХАМАС израильская сторона освободила 30 палестинцев.