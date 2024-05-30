Москва, 30 мая, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В Москве 30-градусная жара в начале следующей недели сменится на комфортную летнюю погоду с температурой воздуха от +22 до +27 градусов. Об этом 30 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Как отметил в беседе с агентством «Москва» синоптик, в начале следующей недели в столичный регион начнут поступать воздушные массы с юго-запада.

«Температура комфортная — +22…+27 градусов, а ночью — около +15. Будут небольшие осадки», — сказал он.

По словам Вильфанда, небольшие осадки немного смягчат пожароопасную ситуацию в регионе и будут комфортными для жителей Москвы. В 30-градусную жару и при сухой погоде вероятность возникновения пожаров повышается, а также такая температура воздуха тяжела для самочувствия человека, особенно в мегаполисе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что на город и Ленобласть надвигается аномальная жара. По его словам, такая температура воздуха продержится в регионе около недели.

В мае на ряд областей в Центральной и Южной России обрушились заморозки, в результате чего погибли посевы на площади 830 тыс. га, или 1% от общей площади сева. В связи с этим заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев 16 мая призвал руководство пострадавших регионов провести пересев погибших культур и уложиться в необходимые агротехнологические сроки.