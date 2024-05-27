Санкт-Петербург, 27 мая, 2024, 18:51 — ИА Регнум. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область надвигается аномальная жара, которая продержится в регионе около недели, заявил 27 мая главный синоптик города Александр Колесов в Telegram-канале.

Алексей Даничев /РИА Новости

«Потепление продолжается, и уже с завтрашнего дня в Санкт-Петербурге, да и по всему нашему региону устанавливается аномально жаркая погода», — написал он.

Колесов напомнил, что погода считается аномально жаркой, когда температура воздуха на семь градусов выше нормы в течение пяти дней. Согласно прогнозу, в городе на неделе воздух прогреется до +15…+17°С, а днём — до +26…+28°С.

Синоптик при этом отметил, что в Санкт-Петербурге не ожидается рекордно высоких температур. Самую жаркую погоду в течение последних пяти дней мая в истории метеонаблюдений в городе зафиксировали в 1889 году, когда средняя температура за этот период составила 23°С. На предстоящей неделе, согласно прогнозу, этот показатель составит 21°С.

Как сообщало ИА Регнум, в мае на ряд областей Центральной и Южной России обрушились заморозки, которые привели к гибели посевов на площади 830 тыс. га или 1% от общей площади сева. Вице-премьер Дмитрий Патрушев 16 мая призвал руководство регионов провести пересев погибших культур и уложиться в необходимые агротехнологические сроки.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут 27 мая заявила, что ведомство планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба, который заморозки нанесли урожаю. Она отметила, что сильней всего похолодание ударило по плодовым деревьям, особенно по яблоням.