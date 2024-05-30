Париж, 30 мая, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон просил премьер-министра Канады Джастина Трюдо избавить Airbus и другие аэрокосмические компании от канадских санкций на российский титан, сообщило 30 мая агентство Reuters со ссылкой на источники.

Adrian Wyld/Global Look Press

По данным агентства, свою просьбу Макрон высказал в марте в ходе телефонного разговора с Трюдо, когда Канада наперекор союзникам ввела соответствующие ограничения. Отмечается, что французский лидер приложил «значительные усилия», чтобы убедить канадского премьера сделать исключение для европейских компаний.

Оттава поначалу была непреклонна, говорится в материале, но затем согласилась выполнить просьбу.

Reuters также отмечает, что поставки титана из РФ стратегически важны для деятельности базирующейся во Франции Airbus и ряда других компаний, чьи заводы расположены в Канаде и других странах.

Как передавало ИА Регнум, в апреле правительство Канады разрешило авиастроительной компании Airbus использовать в своём производстве титан из России. Ранее страна ввела санкции в отношении российской металлургической компании «ВСМПО-Ависма», производящей титан и титановые изделия.

Комментируя это решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западным компаниям трудно сохранять конкурентоспособность при полном отказе от российской продукции.