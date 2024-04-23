Оттава, 24 апреля, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Правительство Канады разрешило авиастроительной компании Airbus использовать в своём производстве титан из России, сообщило 23 апреля агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

В корпорации на запрос журналистов отметили, что осведомлены вводимыми санкциями канадскими властями в отношении российской металлургической компании «ВСМПО-Ависма», производящей титан и изделия из него.

«Airbus получил необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций в соответствии с применимыми санкциями», — заявили в компании.

В правительстве Канады комментировать ситуацию не стали.

Российская корпорация «ВСМПО-Ависма» является самым крупным в мире производителем титана с полным технологическим циклом и поставляет свою продукцию в 50 стран мира. Компания глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года США включили уральский титановый концерн «ВСМПО-Ависма» в санкционный список. По данным американских властей, компания напрямую вовлечена в поставки титана и титановых продуктов для российского ОПК и классифицируется как «военный конечный пользователь».

В Кремле отметили, что Канада всё время пытается бежать впереди всех других стран Запада в плане санкций. Власти включают в свой санкционный список как юридические, так и физические лица, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.