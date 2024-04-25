Москва, 25 апреля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Западным компаниям трудно сохранять конкурентоспособность при полном отказе от российской продукции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 апреля журналистам.

Morris Macmatzen/Global Look Press

Он прокомментировал решение канадских властей позволить авиастроительной компании Airbus использовать титан из России, несмотря на санкции. По словам представителя Кремля, российскому руководству понятен такой избирательный подход.

«Мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции», — сказал Песков и отметил, что на Западе в таких случаях действуют гибко и не обращают внимание на условности.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Канады разрешило авиастроительной компании Airbus использовать в своём производстве титан из России. Ранее страна ввела санкции в отношении российской металлургической компании «ВСМПО-Ависма», производящей титан и титановые изделия.