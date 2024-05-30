Вашингтон, 30 мая, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от дел ряд чиновников, которых считают наиболее близкими к администрации США, сообщила 30 мая газета The Washington Post (WP), ссылаясь на информацию от украинских официальных лиц.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, у Киева начались разногласия с Вашингтоном после визита на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. Он потребовал таких же усилий в борьбе с коррупцией, как и военной сфере, что «взбесило» Зеленского.

Сообщается, что украинское руководство также сочло неуместным выступление главы Госдепа в одном из киевских клубов. Близкие к главе киевского режима чиновники высмеяли этот поступок и назвали бесчувственным.

WP также сообщила о недовольстве Вашингтона тем, что киевский режим пытается атаковать российские радары предупреждения о ракетном нападении. В США опасаются, что это может нанести ущерб стратегической стабильности.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен посетил Киев с необъявленным визитом 14 мая. Он встретился с Зеленским, рядом чиновников и активистами. Кроме того, американский чиновник посетил пиццерию и сыграл на гитаре в одном из столичных баров. Его музыкальное выступление вызвало шквал критики от украинцев.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя музыкальный номер Блинкена, заявил, что это выступление опровергает заявления Запада о тяжёлых условиях жизни на Украине. Российский дипломат выразил надежду, что американцы, способные мыслить, увидят расхождение заявлений руководства США с реальностью.