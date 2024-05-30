Вашингтон, 30 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Руководство США обеспокоено тем, что киевский режим предпринимает попытки нанести удары по российским радарам предупреждения о ракетном нападении, так как это может привести к эскалации конфликта, сообщила 29 мая газета The Washington Post (WP).

ITAR-TASS

«Соединённые Штаты обеспокоены недавними атаками Украины на российские объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах», — заявил изданию американский чиновник на условиях анонимности.

По его информации, Вашингтон связался с Киевом по этому вопросу и сообщил о своей обеспокоенности. При этом американская сторона подчеркнула, что Россия не использует радары ракетного предупреждения для проведения специальной военной операции на Украине.

Собеседник рассказал изданию, что официальные лица США также предупредили украинское руководство, что атаки на систему ракетного оповещения могут нанести ущерб стратегической стабильности. Это особенно опасно, когда Белый дом рассматривает возможность разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь российской территории.

«Россия может подумать, что у неё сократилась возможность обнаруживать на ранней стадии ядерную активность против неё, это может стать проблемой», — отметил чиновник.

Газета также сообщила, что Вашингтон уже заявлял Киеву об обеспокоенности ударами по российской территории и иногда вмешивался в планы атак.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Росси Сергей Лавров 18 мая заявил, что Россия и Запад находятся в острой фазе противостояния, и она в полном разгаре. От отметил, что ведомству приходится работать в непростых условиях, так как США и Запад не отказались от заявленной цели нанести стратегическое поражение России.

Первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космических сил Виктор Бондарев 28 мая заявил, что у России достаточно вооружений для отражения любых атак, в том числе с применением ядерного оружия. Он подчеркнул, что в военной доктрине отработали меры по отражению различных ударов.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что лидерам стран, входящих в НАТО, следует помнить о последствиях, прежде чем делать заявления о необходимости разрешить киевскому режиму наносить удары западным оружием по российской территории. Он напомнил, что использование дальнобойного оружия невозможно без сопровождения до цели. Странам Запада также не стоит забывать о своих небольших размерах и высокой плотности населения, добавил президент.