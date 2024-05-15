Нью-Йорк, США, 15 мая, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Музыкальное выступление американского госсекретаря Энтони Блинкена в одном из киевских баров является «выстрелом в молоко», считает первый заместитель постоянного представителя Россиии при ООН Дмитрий Полянский.

Кадр из видео

Дипломат пояснил, что это событие не соответствует заявлениям Запада об условиях жизни на Украине на фоне боевых действий.

«Кстати сказать, выступление Блинкена в киевском музыкальном клубе — это выстрел в молоко с точки зрения тех аргументов, которые западники продвигают об ужасных условиях жизни на Украине из-за «варварских российских обстрелов» (наслушались об этом и на сегодняшнем заседании)», — написал зампостпреда в своём Telegram-канале.

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Полянский напомнил, что на Западе утверждают, что на Украине якобы нет электричества и повсюду разруха, из-за чего жизнь местного населения невыносима. Вместе с тем, по словам российского дипломата, визит Блинкена, которого пригласили в бар с отдыхающими, доказывает обратное.

«Однако музыкальный клуб есть, свет там горит, люди отдыхают… Да и ресторан с пиццей американский дипломат в Киеве нашел!», — отметил зампостпреда.

Полянский выразил надежду на то, что те американцы, которые ещё способны мыслить, задумаются над тем, что им говорят власти США и тем, что происходит в реальности. Кроме того, он считает, что американские граждане должны задаться вопросом, почему Вашингтон не собирает заседания по проблемам сектора Газа, поставляя оружие Израилю.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов оказания военной помощи Украине. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сводил госсекретаря в одну из киевских пиццерий.

Кроме того, Блинкен посетил один из местных баров, где сыграл на гитаре и спел песню канадца Нила Янга Rockin' in the Free World. Выступление главы Госдепартамента вызвало шквал критики жителей Украины социальных сетях. Некоторые позволили себе в его адрес оскорбительные и нецензурные высказывания