Киев, 15 мая, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Украинские пользователи социальных сетей выразили недовольство и раскритиковали государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена после того, как тот сыграл на гитаре в одном из баров в Киеве. Об этом 14 мая сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Блинкен, Китай

«Пользователи соцсетей обрушились с критикой на госсекретаря США Блинкена после того, как он сыграл на гитаре и спел с группой «Rockin’ In The Free World» в одном из киевских баров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть пользователей социальной сети X упрекает власти Соединённых Штатов в блокировке поставок оружия и авиации и называет их виновными в поражениях ВСУ на поле боя, в том числе в Харьковской области, отсутствии у Украины средств противовоздушной обороны.

При этом некоторые, критикуя Блинкена, позволили себе оскорбительные и нецензурные высказывания в адрес высокопоставленного американского чиновника.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США прибыл в Киев 14 мая и встретился с главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Позднее журналисты сообщили, что Кулеба пригласил Блинкена в одну из местных пиццерий. Ожидается, что в рамках двухдневного визита американский чиновник также встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить в том числе и вопросы поставок военной помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о визите Блинкена на Украину, подчеркнул, что Москва продолжит добиваться своих целей, и указал на нервозность как в Киеве, так и в странах Запада из-за обстановки в зоне специальной военной операции на фоне успехов Вооружённых сил РФ в Харьковской области и на других направлениях.