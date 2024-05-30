Донецк, 30 мая, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Верховный Суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ об убийстве мирных жителей, сообщила 30 мая пресс-служба Генпрокуратуры России.

Прокуратура ДНР

В пресс-релизе уточняется, что 29-летний командир инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Свинарчук признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, в убийстве, совершённом организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, а также к жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

В суде было установлено, что в марте 2022 года Свинарчук, являясь командиром роты, отдал приказ Сабиру Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш» в Мариуполе, об убийстве троих мирных жителей. В результате полученных ранений один мужчина скончался на месте, двоим удалось спастись.

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«С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Свинарчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как передавало ИА Регнум, ранее в отношении Свинарчука и Романовича уже были вынесены обвинительные приговоры за убийства мирных жителей, в настоящее время они отбывают наказание в виде лишения свободы.

Так, 21 ноября суд приговорил Свинарчука к пожизненному заключению за приказ расстрелять 37 мирных жителей Мариуполя. По данным следствия, он в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года отдавал приказы подчинённым о расстрелах гражданских. Таким образом, украинские военные убили 21 мирного жителя и попытались расстрелять ещё 16 человек, укрывшихся от обстрела в безопасном месте.