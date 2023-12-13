Мариуполь, ДНР, 13 декабря, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Суд в Ростове-на-Дону приговорил бойца Вооружённых сил Украины Антона Байдракова к 18 годам лишения свободы за убийство жительницы Мариуполя и попытку захвата власти в Донецкой Народной Республике. Об этом стало известно 13 декабря.

Кадр из видео Антон Байдраков в зале суда

«Суд приговорил Байдракова к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — сообщила Генпрокуратура в Telegram-канале.

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По версии обвинения, в 2021 году мужчина прошёл военное обучение с целью захвата власти и изменения конституционного строя в ДНР, а в декабре его направили на территорию республики в составе бригады морской пехоты ВСУ. Спустя несколько месяцев стало известно, что он незаконно удерживал жительницу Мариуполя в промзоне и убил её.

Байдракова осудили по статьям об обучении в террористических целях, насильственном захвате власти, убийстве и жестоком обращении с гражданским населением.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября суд приговорил к пожизненному заключению за приказ расстрелять 37 мирных жителей Мариуполя командира роты бригады морпехов ВСУ Александра Свинарчука. По данным следствия, он в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года отдавал приказы подчинённым о расстрелах гражданских. Таким образом, украинские военные убили 21 мирного жителя и попытались расстрелять ещё 16 человек, укрывшихся от обстрела в безопасном месте.