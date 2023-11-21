Мариуполь, ДНР, 21 ноября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Свинарчука суд приговорил к пожизненному заключению за приказ расстрелять 37 мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36 отдельной бригады морской пехоты вооружённых сил Украины Александру Свинарчуку. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов)», — говорится в информации.

По данным следствия и суда, Свинарчук с 28 февраля по 9 апреля 2022 года отдавал приказы своим подчинённым Виталию Антонову, Денису Рашплю и Игорю Тарану расстрелять мирных жителей Мариуполя. Так, украинские военные убили 21 мирного жителя, а также попытались расстрелять 16 человек, укрывшихся от обстрела в безопасном месте.

Свинарчук признал свою вину полностью. Судом назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В сентябре Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению звукометриста-радиотелефониста Игоря Тарана. В материалах дела указывалось, что, исполняя преступный приказ командира, фигурант из автомата расстрелял мужчин, в результате двое мужчин скончались на месте, ещё двум удалось скрыться от обстрела.

Отмечалось, что 22 марта 2022 года подсудимый, находясь на этой же боевой позиции, обнаружил группу мирных жителей, которая состояла из шести мужчин и одной женщины, которые двигались в сторону здания бывшей АЗС.