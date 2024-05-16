Таллин, 16 мая, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Принятый в Эстонии закон, допускающий конфискацию российских активов, противоречит законодательству, их изъятие будет воровством. Об это заявило посольство России в Таллине в комментарии, опубликованном 16 мая на сайте дипмиссии.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны, российских физических и юридических лиц расцениваем не иначе, как неприкрытое, циничное воровство. В случае конфискации активов будем руководствоваться правом на ответные меры», — заявили дипломаты.

В представительстве отметили, что принятый закон в том числе противоречит Конституции Эстонии, гарантирующей неприкосновенность частной собственности. Кроме того, он усилит напряжённость между Москвой и Таллином, притом что в отношениях между ними и так не всё хорошо, добавили они.

Как сообщало ИА Регнум, эстонский парламент принял закон, который позволяет передавать российские замороженные активы киевскому режиму. Принимать решение об изъятии поручили министерству иностранных дел.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, комментируя инициативу Эстонии, отметил, что в этой стране не так много российских активов. Он отметил, что здравомыслящие политики взвешивают риски, так как ответные меры России могут быть не только симметричными, но и асимметричными.