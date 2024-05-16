Казань, 16 мая, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Здравомыслящие деловые и политические круги на Западе рассчитывают риски ответных мер со стороны России на конфискацию её активов. Об этом 16 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Ранее парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы.

Дипломат отметил, что Эстония не самый важный обладатель активов и абсолютно недружественное России государство.

«Более здравомыслящие деловые и политические круги взвешивают все риски, в том числе для самих себя, и риски ответных мер с нашей стороной, которые могут быть и симметричными, и асимметричными, задействованы в самых разных инструментах, в том числе правовых, финансовых, административных», — сказал он.

Панкин подчеркнул, что Россия считает заморозку активов попранием международного права.

Как передавало ИА Регнум, Совет ЕС 12 февраля утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия властей Евросоюза с замороженными российскими активами незаконны. Он отметил, что Москва будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию решений, подобных тому, которое принял Совет ЕС.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила 15 мая, что посягательство Западом на замороженные активы России является элементом гибридной войны против Москвы. Она подчеркнула, что российская сторона будет расценивать любое посягательство на имущественные права и интересы страны как неприкрытое, циничное воровство и желание пополнить собственные карманы.