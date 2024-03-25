Москва, 25 марта, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Корабль «Союз МС-25» прибыл на Международную космическую станцию. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

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«На станцию прибыли Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон. После открытия переходных люков их встретят Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребёнкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Новицкому и Василевской предстоит провести на орбите 14 суток. Их возвращение запланировано на 6 апреля на корабле «Союз МС-24» вместе с О’Харой.

Дайсон вернётся 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с Кононенко и Чубом.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта пилотируемый корабль «Союз МС-25», пуск которого состоялся с космодрома Байконур, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и вышел на орбиту.

21 марта на Байконуре отменили пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25», который должен был лететь к МКС. В ходе трансляции стало известно об автоматической отмене и возвращении агрегатов стартового комплекса в исходное состояние. Запуск отменили после объявления пятиминутной готовности.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что отмена произошла из-за просадки напряжения химического источника тока, что нештатно произошло в ходе предпусковой подготовки.

Историк космонавтики Александр Железняков заявил 21 марта, что это первая в российской космонавтике отмена пуска ракеты с экипажем в период пятиминутной готовности до старта. При этом он уточнил, что в непилотируемой космонавтике такого рода инциденты случались.