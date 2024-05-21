Валуйский район, Белгородская область, 21 мая, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Гражданина Камеруна, участвовавшего в этнической преступной группе и выявленного сотрудниками УФСБ по Белгородской области, суд постановил выдворить из России. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Камерун, жителя города Белгорода, принимавшего участие в деятельности этнической преступной группы, причастной к разжиганию межнациональной розни», — уточняется в сообщении.

По данным УФСБ, камерунец работал на строительных объектах Валуйского городского округа. Мужчина является сторонником радикального ислама и неоднократно высказывался в поддержку террористических группировок, действующих на территории Нигера, а также в поддержку мятежников в Сирии и на Украине.

Кроме того, гражданин Камеруна проживал на территории России с нарушением правил пребывания. Решением Валуйского районного суда иностранца привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ. Камерунцу назначили наказание в виде административного выдворения за пределы России в форме принудительного выезда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинского студента Сергея Гулько, ранее отчисленного из Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова за националистические публикации и попытки собрать деньги для ВСУ, выдворят из России.

В конце апреля в Москве арестовали студента шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Гулько. Проживавшего в общежитии университета на Ломоносовском проспекте гражданина Украины лишили свободы за поддержку ВСУ и неповиновение полиции. Никулинский суд столицы признал молодого человека виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему наказание в виде 12 суток ареста.

Ранее арестованный за сбор денег для украинской армии бывший студент Гулько не смог уехать в Грузию после предписания покинуть Россию. По его словам, в Грузии ему отказали во въезде без объяснения причин.