Темрюкский район, Краснодарский край, 30 мая, 2024, 09:18 — ИА Регнум. В Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения украинского дрона получила повреждение трансформаторная подстанция, сообщили 30 мая в оперштабе региона.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В станице Вышестеблиевской обломки беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения, на месте работают специальные службы, идёт оценка нанесенного ущерба оборудованию», — сообщили в оперштабе.

Люди в результате этого инцидента не пострадали.

Кроме того, беспилотник ВСУ упал в районе посёлка Волна. О каких-либо повреждениях и пострадавших информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны утром 30 мая проинформировало об атаке ВСУ с использованием дронов самолётного типа. Над территорией Кубани российские силы ПВО сбили пять БПЛА.