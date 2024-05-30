Москва, 30 мая, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Следование принципу неделимости безопасности и «реалий на земле» способно ускорить политическое урегулирование ситуации вокруг Украины, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалий на земле», — сказал министр, слова которого приводит РЕН ТВ.

Кроме того, по его словам, в такие переговоры следует включить пункт о прекращении боевых действий и накачивания Украины западным оружием. Лавров отметил, что в первую очередь, необходимо провести переговоры не о перемирии, а именно о мире.

Глава МИД не исключил, что продолжением усилий Китая по созданию условий для выхода из украинского кризиса могла бы стать мирная конференция с участием Москвы и Киева. Он добавил, что российские власти неоднократно указывали на готовность к переговорам.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая американский журнал Newsweek со ссылкой на доклад Международной кризисной группы (ICG) написал о том, что если Украина и её союзники не смогут быстро обеспечить ВСУ вооружениями и бойцами для продолжения конфликта, то киевский режим будет вынужден пойти на мирную сделку с Россией на условиях Москвы.

Россия неоднократно заявляла, что готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом спецоперации, а также при условии признания новых территориальных реалий.

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин продемонстрировал парафированный им мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также показал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Российский лидер напомнил, что Киев по инициативе Запада отказался от договорённостей, как только Россия отвела войска от украинской столицы.