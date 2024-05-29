* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 мая, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Росфинмониторинг включил журналистку интернет-издания SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анну Лойко в список лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

МВД России Анна Лойко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Лойко Анна Евгеньевна, 14.05.1999 года рождения, город Москва», — сообщается на сайте ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, МВД России 20 ноября объявило Лойко в розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. СК РФ сообщил, что редактору интернет-издания за публичное оправдание терроризма грозит до семи лет лишения свободы. Три года назад Лойко опубликовала статью с оправданием деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Через неделю после объявления в розыск Лойко заочно арестовали на два месяца. Решение вынес Тимирязевский суд Москвы. Журналистка проживает в Грузии.