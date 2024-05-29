Москва, 29 мая, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Москва успешно защищена от беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 29 мая заявил начальник службы РЭБ Воздушно-космических сил России Дмитрий Богданов в ходе пленарного заседания на международном салоне «Комплексная безопасность».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Город Москва у нас успешно прикрыт. Сергей Семёнович Собянин (мэр столицы. — Прим. ИА Регнум) выделил финансирование», — сказал Богданов.

Он добавил, что войска РЭБ как модераторы определяют, какие средства наиболее эффективны, где их можно купить и сколько это стоит.

Богданов также рассказал, что дальность полёта беспилотников, имеющихся в распоряжении противника, достигла 2,5 тыс. км, и многие российские регионы об этом знают. Он отметил, что в каждом регионе присутствуют представители Минобороны, чтобы решать вопросов защиты от БПЛА.

Международный салон «Комплексная безопасность» проходит в Московской области с 29 мая по 1 июня.

Как передавало ИА Регнум, журналист Кристоф Ваннер 27 мая в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что украинские войска не могут применять некоторые ракеты производства США из-за эффективного подавления их российскими системами радиоэлектронной борьбы. По его словам, Россия в сфере РЭБ достигла большого прогресса и может заглушать американские боеприпасы со спутниковым наведением настолько сильно, что они теряют свою эффективность.

Президент Владимир Путин 25 мая заявил, что российским военным необходимо отправлять ещё больше современного оружия и техники, включая БПЛА и системы РЭБ. Глава государства добавил, что армии России также нужны различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура.