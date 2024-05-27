Берлин, 27 мая, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Украинские войска не могут применять некоторые ракеты производства США из-за эффективного подавления их российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 27 мая заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«Русские в сфере радиоэлектронной борьбы достигли большого прогресса и могут заглушать американские боеприпасы со спутниковым наведением настолько сильно, что они теряют свою эффективность», — сказал он.

По словам журналиста, это относится, к примеру, к боеприпасам для американских РСЗО HIMARS и высокоточных снарядов Excalibur производства США. Ваннер отметил, что Киев просит партнёров из США усовершенствовать эти виды оружия, потому что в противном случае украинская армия вынуждена будет от них полностью отказаться.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 мая замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков пожаловался на поставляемые ВСУ Западом дроны. По его словам, большая часть из них мало пригодна для украинского конфликта и ей всё ещё нужны тестирование и доработка.

Издание Business Insider 10 мая написало, что украинские войска столкнулись с проблемой применения американского оружия из-за используемых ВС России систем РЭБ. По словам журналистов издания, в результате этого уменьшилась точность у высокоточных систем Excalibur и GMLRS для американских гаубиц M777 и РСЗО HIMARS.

Британский аналитик Александр Меркурис 26 мая предупредил ВСУ о серьёзных проблемах из-за глушения российскими РЭБ американской системы Starlink. Он уточнил, что военные коммуникации украинской армии очень сильно зависят от этой системы.

Президент Владимир Путин 25 мая заявил, что российским военным необходимо отправлять ещё больше современного оружия и техники, включая БПЛА и системы РЭБ. Глава государства добавил, что армии России также нужны различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура.