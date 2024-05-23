Москва, 23 мая, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Решение властей Норвегии ввести дополнительные ограничения на въезд российских туристов является дискриминационным, заявил 23 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ТАСС/IMAGO/dieBildmanufaktur

«Конечно же, решение (Норвегии о запрете на въезд в страну для российских туристов. — Прим. ред.) дискриминационное», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая в правительстве Норвегии заявили, что власти страны ужесточат ограничения на въезд для граждан России. Так, отметили там, прибывающим в Норвегию гражданам РФ в туристических и других целях не первостепенной важности будет отказано во въезде в страну.

Новые правила вступят в силу 29 мая. Исключение могут сделать для тех, кто приезжает в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам или на работу.