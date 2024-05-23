Москва, 23 мая, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Москва ответит на решение норвежской стороны ужесточить правила въезда для россиян, шаги Осло носят откровенно дискриминационный характер и направлены на окончательное разрушение отношений, заявила 23 мая на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости

«Мы исходим из того, что норвежское руководство отдаёт себе отчёт в том, что на подобные недружественные шаги последуют ответные меры. Конечно, их разрабатывать и реализовывать будем, исходя из наших интересов», — сказал она.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая в правительстве Норвегии заявили, что власти страны ужесточат ограничения на въезд для граждан России. Так, отметили там, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности гражданам РФ будет отказано во въезде в страну.

Новые правила вступят в силу 29 мая. Исключение могут сделать для тех, кто приезжает в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам или на работу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение норвежских властей дискриминационным.