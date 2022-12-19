Осло, 19 декабря, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Норвежские власти практически прекратили выдавать визы российским гражданам, 18 декабря сообщил портал The Barents Observer.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

Журналисты подчеркивают, что въезд не предоставляют даже в случаях, при которых предъявляются приглашения от организаций из Норвегии. Кроме того, существуют проблемы с непосредственной записью на подачу документов.

В Иммиграционном директорате Норвегии (UDI) уточнили, что запрет на оформление виз гражданам России пока не действует, но соглашение об упрощенном визовом режиме между двумя странами расторгнуто. В ведомстве добавили, что будут отклонять запросы на визы от туристов и на поездки к друзьям.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября Совет ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Была повышена стоимость краткосрочной шенгенской визы, увеличена продолжительность выдачи виз, а также выросло количество необходимых для подачи документов.

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