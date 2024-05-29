Лондон, 29 мая, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Высокопоставленные чиновники НАТО попросили главу киевского режима Владимира Зеленского (полномочия которого истекли 20 мая) не оказывать давления на членов Североатлантического альянса по вопросу принятия Украины в этот блок, сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА Регнум Украина,НАТО

По данным журналистов, к нему обратились после саммита в Литве, который прошёл летом 2023 года. В НАТО посчитали, что страны, поддерживающие членство Киева в альянсе, позволили себе чрезмерно сильное давление для продвижения своей позиции.

Чиновники военного блока решили, что требования Киева не должны мешать другим странам, и те смогут выступить ещё раз в поддержку чёткого графика по вступлению Украины в организацию. При этом авторы публикации подчёркивают, что в 2024 году Киев останется в том же положении, поскольку в НАТО опасаются втягивания в войну с Россией из-за указанной ситуации.

Ряд источников газеты утверждают, что на саммите военного блока его руководство предложит Украине пакет поддержки, который пообещает киевскому режиму некоторые сдвиги в будущем. Содержание документа пока обсуждается.

Как сообщало ИА Регнум, разговоры о членстве Украины в НАТО активизировались после начала спецоперации. В сентябре 2022 года глава киевского режима подписал заявку о принятии страны в ряды членов блока в ускоренном порядке.

В конце ноября 2023 года Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил. Портал Euractiv распространил информацию о том, что главы МИД стран НАТО могут поддержать упрощение вступления Украины в блок через проведение соответствующих реформ.

В середине декабря глава Белого дома Джо Байден заявил, что вопрос вступления Украины в военной блок НАТО может быть рассмотрен только после возможной победы Киева в конфликте. Он выразил уверенность, что эту страну в будущем примут в организацию.