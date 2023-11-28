Брюссель, 28 ноября, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Главы МИД стран НАТО собираются поддержать упрощение вступления Украины в блок путём преобразования необходимых для этого реформ. Об этом 28 ноября сообщил портал Euractiv.

Отмечается, что в среду, 29 ноября, НАТО и Украина согласуют список задач «адаптированной годовой национальной программы» для Киева. Отдельные страны альянса, такие как Германия и США, выразили нежелание полного освобождения Украины от подобных обязательств и навязывания процесса вступления в рамках Плана действий по подготовке к членству, но согласились, что для Киева нужна отдельная программа.

Как говорится в статье, программа обещает быть менее строгой — в ней 10 страниц вместо 300, согласно которым Киев обязуется гарантировать гражданский контроль над ВСУ, разработать стратегию обороны, систему совместимости ВСУ с НАТО и провести антикоррупционные реформы, а также защищать меньшинства и соблюдать права человека.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов предсказать решения саммита альянса по вступлению Украины, однако оно гарантированно невозможно во время ведения боевых действий. Как он отметил 27 ноября на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран — участниц НАТО, ВСУ даже с помощью всех стран НАТО не смогли прорвать российские линии обороны, что, по его мнению, говорит о том, что Россию не следует недооценивать.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 ноября напомнил, что НАТО создавали как инструмент конфронтации и сдерживания Москвы. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия это прекрасно понимает и выстраивает действия в соответствии с этими реалиями.

Разговоры о членстве Украины в Североатлантическом альянсе активизировались после начала спецоперации в феврале 2022 года. В том же году 30 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский подписал заявку о принятии страны в ряды членов блока в ускоренном порядке. Но ещё задолго до начала проведения СВО Россия обратилась к странам Запада с предложениями по гарантиям безопасности, которые содержали требования о нейтральном статусе соседа-Украины.