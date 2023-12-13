Вашингтон, 13 декабря, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Вступление Украины в военной блок НАТО может быть рассмотрено только после её возможной победы в конфликте. Об этом 12 декабря заявил президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«НАТО будет в будущем Украины, без сомнения. Но, как мы уже говорили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все союзники дадут согласие и будут выполнены условия. Сейчас же нам нужно убедиться, что [Украина] одержит победу в войне», — так ответил американский лидер на вопрос журналиста о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил экс-президент Франции Николя Саркози, Украина должна оставаться нейтральным государством, и выступил против вступления страны в Североатлантический альянс (НАТО).

Заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке Украина подала в сентябре 2022 года. На саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года представителями Украины были получены заверения о принятии страны в НАТО при выполнении необходимых условий. При этом возможных или приблизительных сроков вступления Украины в альянс в Брюсселе не называют.

В конце ноября Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 ноября заявил, что альянсу нужно быть готовым к усилению военных действий на Украине.