Ереван, 28 мая, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Трансляция российского «Первого канала» приостановлена на общественном мультиплексе в Армении. Об этом 28 мая сообщил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян госагентству ArmenPress.

Наталья Селиверстова /РИА Новости

«Согласно действующему договору между ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении» и АО «Первый канал. Всемирная сеть», «Первый канал» не выполнил свои договорные обязательства, накопив 2,5-месячную задолженность», — пояснил Айрапетян.

Как уточнил министр, вещание российского телеканала приостановлено до полного погашения задолженности.

Вещание российских государственных каналов в Армении регулируется межправительственным соглашением между Москвой и Ереваном о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций, которое действует с 17 марта 2023 года. В апреле текущего года Мхитар Айрапетян сообщал, что Армения подготовила пакет предложений о поправках к соглашению и может его расторгнуть в случае, если Россия не согласится с предложениями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил запретить вещание российских телеканалов, если они будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении. Он добавил, что Армения, исходя из дружественных отношений с Россией, «готова много раз просить, потом несколько раз потребовать».

Руководители Армении, в том числе Пашинян, неоднократно делали недружественные заявления в адрес России и ОДКБ. В частности, Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что основными партнёрами республики стали США и ЕС. Кроме того, в марте–апреле 2024 года стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.