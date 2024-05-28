Москва, 28 мая, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Председатель информационной службы Московской (городской) епархии Русской православной церкви Александр Волков рассказал, что для строительства мечети в районе Косино-Ухтомский подобран участок на достаточном удалении от Святого озера, где стоит православный храм.

moseparh.ru Председатель информационной службы Московской (городской) епархии Русской Православной церкви Александр Волков

По его словам, по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина был подобран подходящий участок земли.

«Наш город является родным для представителей всех традиционных религий России, в том числе мусульман, которые, конечно, имеют право на молитвенное помещение. Поддержание межрелигиозного согласия особенно важно в условиях проведения специальной военной операции, в ходе которой православные и мусульмане являются собратьями по оружию», — отметил представитель епархии в официальном сообщении.

Он также выразил надежду, что мусульманская община мечети в Косино-Ухтомском будет последовательно выступать за межрелигиозное согласие, демонстрировать уважение к православному большинству города, бороться с радикализмом и экстремизмом, а также выступать против неконтролируемой миграции, которая, как заметил Волков, одинаково беспокоит представителей всех традиционных религий.

В апреле 2023 года среди жителей Москвы возник резонанс в связи с появлением информации о скором строительстве мечети у Святого озера в Косино-Ухтомском районе — месте притяжения православных христиан (на берегу озера стоит православный храм иконы Божией Матери Живоносный источник). Мэр Москвы Сергей Собянин тогда сообщил, что мечеть у Святого озера строить не будут, для неё выделят участок возле метро «Косино».