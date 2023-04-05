Москва, 5 апреля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Власти Москвы решили вопрос о строительстве мечети в Косино-Ухтомском районе. Её возведут рядом со станцией метро «Косино». Об этом в блоге 5 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть

«Слухи о том, что площадь мечети будет 40 тысяч квадратных метров, неверны», — написал мэр, отметив, что речь идёт о весьма скромном объекте в 2,5 тысячи квадратных метров.

В блоге также уточняется, что под строительство выделят земельный участок вблизи метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом.

Изначально мечеть планировали построить рядом с озером Святое в Косино-Ухтомском районе. Место изменили с учетом обращений от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, которые просили подобрать другое место.