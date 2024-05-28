Москва, 28 мая, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Компания СДЭК не направляла в Роскомнадзор уведомление об утечке персональных данных, сообщили в пресс-службе регулятора.

Иван Шилов ИА Регнум

«Согласно закону № 152-ФЗ («О персональных данных» — ИФ) оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что по состоянию на 17:00 28 мая 2024 года такие уведомления от оператора доставки не поступили.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая стало известно о масштабном сбое, который произошел в системе работы СДЭК. Из-за этого перестали работать приложение и сайт СДЭК. Также на пунктах выдачи заказов прекратили принимать и выдавать посылки. В компании подчеркнули, что все посылки выдадут получателям после устранения технических проблем.

28 мая Сервис доставки грузов не смог возобновить выдачу заказов. В компании отметили, что столкнулись с обширным техническим сбоем. Все посылки клиентов находятся в безопасности, заверили в компании. Причину сбоя объяснили хакеры из группы Head Mare. Они внедрили в сеть СДЭК вирус-шифровальщик. Хакеры сообщили, что служба системных администраторов компании проводила сохранение резервной копии только раз в полгода.

Ранее сотрудники маркетплейса Ozon столкнулись с проблемами при доступе к некоторым сервисам компании Microsoft. В основном проблемы коснулись почты, на которой хранилась почти вся информация. Программисты компании занялись тем, чтобы перенести всю информацию на локальные серверы.