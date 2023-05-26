Москва, 27 мая, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Сотрудники маркетплейса Ozon испытывают проблемы с доступом к некоторым сервисам компании Microsoft, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

(сс) Matt McGee Логотип Microsoft

Предположительно, доступ к сервисам Outlook, Teams, Word, Excel и другие может быть ограничен из-за использования Ozon лицензий, «закупленных обходным путём».

Источник издания уточнил, что маркетплейс перешёл на бесплатный аналоги — Google Meet, Zoom, Telegram.

«В основном вся проблема сейчас крутится вокруг почты, на которой хранилась почти вся информация. Всё сломалось, и починить это нельзя, только перенести на локальные серверы, чем программисты сейчас и заняты», — утверждает собеседник «Ъ».

В компании Ozon информацию подтвердили, добавив, что уже восстановлен доступ к ключевым сервисам. Для внутреннего общения сотрудниками используется другое не разработанное Microsoft программное обеспечение. Покупатели, продавцы и партнёры компании от случившегося не пострадали, добавили в Ozon.

Маркетплейс заверил в приобретении лицензии на ПО от Microsoft у официального распространителя, обходным путём ничего не покупалось.

Как сообщало ИА Регнум, не попавшим под санкции российским представительствам международных компаний Microsoft предлагает продлить лицензии. Тем самым Microsoft ищет возможности продолжить поддержку ПО и его обновления, не закрывая российское юрлицо.

Ранее Microsoft перестала обслуживать по гарантии на территории России игровые консоли Xbox, в том числе и те, которые были ввезены в страну официально.