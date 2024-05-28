Москва, 28 мая, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Сервис доставки грузов СДЭК не смог возобновить выдачу заказов после обширного технического сбоя, сообщила 28 мая пресс-служба организации во «ВКонтакте».

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Мы столкнулись с обширным техническим сбоем, который повлиял на работу наших приложения и сайта — в данный момент они недоступны», — сообщил СДЭК.

В этой связи компания временно приостановила выдачу и приём отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке. Все посылки клиентов находятся в безопасности, заверили в компании.

Как заявили в сервисе доставки, в течение 27 мая удалось значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы. Компания также принесла извинения клиентам и пообещала принять меры для предотвращения повторения подобной ситуации.

Компания СДЭК сообщила 27 мая, что из-за сбоя в работе вычислительных мощностей не работают приложение и сайт сервиса доставки, а также невозможны приём и выдача отправлений на пунктах выдачи заказов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае сотрудники маркетплейса Ozon столкнулись с проблемами при доступе к некоторым сервисам компании Microsoft. В основном проблемы коснулись почты, на которой хранилась почти вся информация. Программисты компании занялись тем, чтобы перенести всю информацию на локальные серверы.

В апреле из-за технического сбоя приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав в подразделениях Госавтоинспекции в Московской области. В тот же день, сообщили о восстановлении регистрации машин и замены водительских удостоверений после технического сбоя в базах данных ГИБДД.